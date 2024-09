Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. I dati meteorologici suggeriscono che la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno, ma nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a precipitazioni leggere.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22,6°C, con un cielo prevalentemente sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà attorno al 69%, creando un’atmosfera piuttosto umida. Con il passare delle ore, il mattino porterà un cambiamento: si prevede un incremento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere, con temperature che raggiungeranno i 24,4°C alle 08:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 51%.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge leggere che si protrarranno fino alle ore serali. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 23,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 72% nel tardo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 70%.

La sera sarà caratterizzata da piogge più consistenti, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 20,6°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che potrebbero superare i 3,8mm entro la fine della giornata. Il vento si farà più forte, con raffiche che raggiungeranno i 40,3km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare solo nei giorni a seguire, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.6° perc. +22.7° Assenti 5.8 OSO max 9 Libeccio 69 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +22.1° prob. 5 % 5 OSO max 8 Libeccio 73 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +22.6° perc. +22.7° 0.1 mm 6.7 OSO max 12.6 Libeccio 70 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +24.9° perc. +25° 0.12 mm 14.7 SO max 20.8 Libeccio 60 % 1011 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 39 % 16.6 OSO max 22.3 Libeccio 51 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +23.2° perc. +23.3° 0.75 mm 13.6 OSO max 19.2 Libeccio 67 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +21.9° perc. +22° 0.39 mm 7.4 OSO max 12.4 Libeccio 72 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +21.1° perc. +21.3° 1.5 mm 12.2 SSO max 23.4 Libeccio 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.