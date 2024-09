Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, San Giuseppe Vesuviano si troverà a vivere un clima caratterizzato da una predominanza di nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,6°C e i 24,8°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo punte del 76%. Queste condizioni meteo suggeriranno una giornata variabile, con momenti di sole alternati a brevi piogge.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17,6°C con una copertura nuvolosa che varierà dal 26% al 68%. La probabilità di pioggia sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 45%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da est e nord-est, con intensità che non supererà i 7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori attorno al 50-70%. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, oscillando tra il 32% e il 48%. Il vento continuerà a soffiare leggero, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21,8°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia che aumenterà, specialmente verso le ore serali. La velocità del vento rimarrà bassa, con intensità che non supererà i 10 km/h.

La sera porterà con sé un aumento della probabilità di pioggia, che si concretizzerà in piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un’umidità che raggiungerà il 76%. Le condizioni meteo rimarranno instabili, con nubi sparse e occasionali schiarite.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata variabile, con temperature miti e la possibilità di brevi piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della probabilità di pioggia e un aumento delle temperature, rendendo il clima più stabile e piacevole. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello per eventuali sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° prob. 45 % 7 ENE max 9.6 Grecale 76 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 16 % 6.4 ENE max 8.5 Grecale 76 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.8° prob. 33 % 4.2 E max 6.6 Levante 70 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° prob. 37 % 4.2 SSE max 6.6 Scirocco 52 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.5° prob. 48 % 9.1 SSO max 9.5 Libeccio 44 % 1014 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +23.5° prob. 27 % 9.8 SSO max 10.3 Libeccio 50 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.1° perc. +21° 0.3 mm 4.3 SO max 6.2 Libeccio 67 % 1015 hPa 21 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° prob. 44 % 2.1 SSE max 3.7 Scirocco 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:01

