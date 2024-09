Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C e un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’86%. La brezza leggera proveniente da sud-est garantirà un clima piacevole, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere per lo più sereno, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le condizioni atmosferiche. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 26,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 53%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,9 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di 26,8°C. L’intensità del vento sarà simile a quella della mattina, garantendo un clima fresco e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’aria ancora confortevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 22,4°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non inciderà sulle condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di momenti di svago e relax.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° Assenti 5.3 SSE max 7.9 Scirocco 83 % 1016 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.7° Assenti 5 SE max 7.1 Scirocco 86 % 1015 hPa 6 poche nuvole +21° perc. +21.3° Assenti 3.9 SE max 5.7 Scirocco 82 % 1015 hPa 9 poche nuvole +25.1° perc. +25.3° Assenti 6.9 SSO max 10.5 Libeccio 61 % 1015 hPa 12 poche nuvole +26.9° perc. +27.5° Assenti 11.1 SO max 14.9 Libeccio 53 % 1014 hPa 15 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 9.7 SSO max 12.7 Libeccio 57 % 1013 hPa 18 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° Assenti 5.1 S max 8.6 Ostro 71 % 1014 hPa 21 poche nuvole +22.8° perc. +23.1° Assenti 5.5 SE max 9 Scirocco 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.