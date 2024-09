Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, San Giuseppe Vesuviano si troverà ad affrontare un clima variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si trasformeranno in un netto miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un progressivo aumento delle temperature e un cielo sereno che accompagnerà il pomeriggio e la sera.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 44%, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si registrerà un cambiamento significativo.

Nella mattina, il meteo migliorerà notevolmente, con un cielo sereno che si manterrà fino a mezzogiorno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,2°C alle ore 12:00, con un’umidità che scenderà al 34%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 21,7°C. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 42%, garantendo un clima secco e gradevole.

La sera porterà con sé un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 16,6°C entro le ore 23:00. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con un netto miglioramento rispetto alla notte. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 24°C, rendendo l’autunno particolarmente gradevole per gli abitanti della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 9.7 OSO max 17.2 Libeccio 65 % 1017 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° prob. 4 % 0.8 ENE max 3.7 Grecale 66 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18° prob. 4 % 4.2 NE max 5.1 Grecale 68 % 1018 hPa 9 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 4.1 NE max 7.8 Grecale 44 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.2° perc. +23.6° Assenti 9.9 NNE max 12.6 Grecale 34 % 1019 hPa 15 poche nuvole +21.7° perc. +21° Assenti 6.8 NE max 11.3 Grecale 42 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 12.2 ENE max 14.7 Grecale 46 % 1021 hPa 21 cielo sereno +17.3° perc. +16.3° Assenti 12.2 ENE max 18.5 Grecale 49 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.