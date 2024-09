Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a San Giuseppe Vesuviano si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteo variabili, con un inizio piovoso che lascerà spazio a momenti di sereno e nuvolosità sparsa. Le previsioni meteo indicano un calo delle temperature nel pomeriggio, ma con valori comunque gradevoli. La giornata si aprirà con piogge leggere, per poi evolversi in un contesto più stabile e soleggiato.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 6-7 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento. Le piogge si attenueranno e si passerà a un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno, raggiungendo i 22-24°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo prevalentemente sereno e qualche nube sparsa. Le temperature toccheranno un massimo di circa 24°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 55-65%.

Con l’arrivo della sera, ci si aspetta un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano indicano un Martedì 24 Settembre con un inizio piovoso che si trasformerà in una giornata prevalentemente soleggiata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli sereni. Sarà un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio, approfittando di un clima favorevole.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.62 mm 6.7 SSE max 10.4 Scirocco 85 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +20° 0.33 mm 6.3 SSE max 9.1 Scirocco 88 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.1 mm 5.5 SSE max 8.6 Scirocco 85 % 1013 hPa 9 poche nuvole +23.3° perc. +23.4° prob. 27 % 8.7 S max 13.4 Ostro 66 % 1014 hPa 12 poche nuvole +24.6° perc. +24.5° prob. 23 % 13.4 OSO max 15.6 Libeccio 55 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 10 % 12.9 OSO max 15.4 Libeccio 59 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° prob. 5 % 7.7 OSO max 10.1 Libeccio 68 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 3.1 OSO max 5 Libeccio 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:51

