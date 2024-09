Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando tra i 13,2°C e i 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. I venti, prevalentemente da nord-ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con venti da ovest-nord-ovest che soffieranno a circa 14,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità di 1,34 mm di pioggia.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia moderata, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,2°C intorno a mezzogiorno. I venti si manterranno tra i 9,7 km/h e i 13,7 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 89%. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di circa 2,21 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con la pioggia che tenderà a diventare più leggera. La temperatura raggiungerà il picco di 17,5°C alle 16:00, con venti più deboli che si attesteranno intorno ai 6,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e le precipitazioni si ridurranno a 0,72 mm.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà coperto e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a circa 14,5°C e i venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 7,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 94%, e le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,11 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 19 Settembre, sarà consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e venti moderati.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +13.4° perc. +13.3° 2.33 mm 16.5 NO max 28.3 Maestrale 97 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.55 mm 15.4 ONO max 26.5 Maestrale 97 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +13.7° perc. +13.6° 1.74 mm 12.4 NO max 20.3 Maestrale 95 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +14.6° perc. +14.6° 2.04 mm 5.9 N max 17.7 Tramontana 94 % 1016 hPa 12 pioggia moderata +16.2° perc. +16.3° 1.12 mm 13 NE max 31.4 Grecale 90 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.59 mm 5.4 ENE max 16.6 Grecale 87 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.34 mm 0.9 ONO max 4.1 Maestrale 92 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +14.3° prob. 33 % 8 ONO max 11.4 Maestrale 95 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:12

