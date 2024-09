Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 26 Settembre, San Lazzaro di Savena si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un significativo miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Con l’avanzare della giornata, le previsioni meteo indicano un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno, accompagnato da temperature in aumento.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma già dalle prime ore si noterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20,7°C intorno alle 8:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo inizierà a schiarirsi, e a partire dalle 12:00 si passerà a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 24,8°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 2%. Questo permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, ideale per attività all’aria aperta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, e la brezza vivace continuerà a rendere l’atmosfera gradevole. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 72%, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un passaggio da un cielo coperto a uno sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima piacevole e di cieli limpidi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 9.4 SO max 14.2 Libeccio 81 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 7.3 SO max 10.2 Libeccio 84 % 1012 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 7 SSO max 11.1 Libeccio 86 % 1012 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° prob. 2 % 18.9 SSO max 31.6 Libeccio 65 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° prob. 10 % 20.4 SO max 28.7 Libeccio 58 % 1011 hPa 15 poche nuvole +24.5° perc. +24.6° prob. 10 % 13.9 SO max 31.6 Libeccio 61 % 1009 hPa 18 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° Assenti 10.6 SSO max 21.6 Libeccio 72 % 1009 hPa 21 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 12.2 S max 20.9 Ostro 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:59

