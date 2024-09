Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, San Lazzaro di Savena si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata con cieli nuvolosi e piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 16,6°C e i 23,4°C, mentre il vento si presenterà prevalentemente da sud-est, con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà elevata, specialmente nelle ore centrali della giornata, con un’alta probabilità di precipitazioni.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente di cielo coperto, con una temperatura di circa 17,4°C e una copertura nuvolosa del 98%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 3,3 km/h da sud-ovest, con un’umidità che raggiungerà l’82%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse e temperature in lieve calo.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che si alzeranno fino a 22,7°C entro le ore centrali. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,2 km/h. Tuttavia, già a partire da mezzogiorno, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 66% e una temperatura di 23,3°C. Le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio, con valori di pioggia che raggiungeranno i 0,67 mm entro le ore 16:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più instabili, con piogge che si presenteranno in modo continuativo. La temperatura scenderà a 21,2°C alle 16:00, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno toccare i 24,2 km/h. Le piogge continueranno a cadere anche nelle ore serali, con valori di precipitazione che si attesteranno intorno ai 1,59 mm.

La sera porterà con sé cieli nuvolosi e piogge moderate, con temperature che si aggireranno attorno ai 17,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con un’umidità che toccherà il 93%. Il vento, pur mantenendosi moderato, continuerà a soffiare da sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni di Lunedì, mentre potrebbero godere di un clima più favorevole nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 16 % 3.3 SO max 3.9 Libeccio 82 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 4.5 SO max 4.5 Libeccio 86 % 1014 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 2.6 OSO max 3.8 Libeccio 83 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 5.3 NE max 4.7 Grecale 68 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +23.3° perc. +23.3° 0.21 mm 10 E max 11.4 Levante 61 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +22.5° perc. +22.6° 0.57 mm 13.4 ESE max 17.8 Scirocco 69 % 1010 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° prob. 75 % 9.2 ESE max 18.3 Scirocco 86 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.96 mm 10.2 SSO max 13 Libeccio 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.