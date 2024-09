Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a San Lazzaro di Savena si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 16,7°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che raggiungerà i 22,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sempre coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. La sera porterà un leggero miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo a San Lazzaro di Savena presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 65%. La temperatura si manterrà intorno ai 16,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest a 9,4 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00 e 02:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 15,9°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 22,6°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,6 km/h e 10 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 7% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 19°C alle 17:00, con il cielo sempre coperto. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 19,9 km/h, con raffiche che potranno toccare i 33,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il meteo a San Lazzaro di Savena si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un leggero miglioramento verso la fine della settimana, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non mostrano segni di cambiamento significativo nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.7° perc. +16.8° prob. 77 % 9.4 OSO max 14.4 Libeccio 91 % 1009 hPa 3 poche nuvole +16.1° perc. +16.2° prob. 39 % 9.3 O max 17 Ponente 93 % 1009 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° prob. 33 % 7.5 O max 14.8 Ponente 91 % 1010 hPa 9 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° prob. 15 % 4.6 ONO max 10.5 Maestrale 73 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° prob. 11 % 6.3 OSO max 17.7 Libeccio 57 % 1010 hPa 15 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° prob. 7 % 18.5 SO max 30.5 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 cielo coperto +18° perc. +17.5° prob. 18 % 16.3 SSO max 31.1 Libeccio 62 % 1011 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 9 % 11.4 SO max 18.4 Libeccio 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:02

