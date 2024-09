Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a San Lazzaro di Savena indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con una transizione da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il tempo migliorerà notevolmente, portando a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con cieli prevalentemente coperti. La sera si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature fresche.

Nella notte, le condizioni iniziali saranno di pioggia leggera con una temperatura di circa 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 20%, con un’umidità del 82%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,4 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà: alle 01:00, si passerà a nubi sparse e la temperatura scenderà leggermente a 15,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 22%, ma non si registreranno piogge.

Proseguendo verso la mattina, il cielo si presenterà sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 17,4°C e la copertura nuvolosa sarà ridotta al 1%. Questo trend di bel tempo continuerà fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà una temperatura massima di 23,1°C con cieli sereni e umidità al 56%. Tuttavia, nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno coperti. La temperatura si manterrà attorno ai 23°C, ma l’umidità aumenterà fino al 67%.

La sera porterà nuovamente nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 10 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 79%. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Lazzaro di Savena nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento temporaneo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un ritorno di condizioni più instabili nei giorni successivi, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.23 mm 9.4 SSO max 11.7 Libeccio 82 % 1013 hPa 3 nubi sparse +15.2° perc. +15° prob. 17 % 8 SSO max 10.3 Libeccio 85 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 9 % 5.7 OSO max 8.9 Libeccio 84 % 1013 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° prob. 1 % 5.6 NO max 8.9 Maestrale 66 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° prob. 2 % 5.1 N max 9.5 Tramontana 56 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.1° perc. +23° prob. 4 % 3 NNO max 6.2 Maestrale 57 % 1012 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 5.9 SSO max 7.3 Libeccio 70 % 1013 hPa 21 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 11.4 SO max 17.4 Libeccio 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:01

