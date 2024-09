Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a San Lazzaro di Savena si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con piogge che si alterneranno tra leggere e moderate durante tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,9°C e +17,8°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’81%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 37,1 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, si registreranno piogge leggere. La temperatura si manterrà intorno ai +15,2°C, con un’umidità elevata all’88%. Il vento soffierà da est-sud-est a una velocità di circa 11,1 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 20,6 km/h. La pioggia accumulerà circa 0,55 mm.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che si attesteranno tra +15,1°C e +17,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si farà sentire con intensità, raggiungendo i 26,6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,15 mm a 0,29 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e piogge intermittenti. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai +16,6°C. La probabilità di pioggia sarà del 41%, ma le precipitazioni saranno assenti o molto leggere. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, con velocità che si attesteranno tra 15 km/h e 21,8 km/h.

La sera porterà un ritorno delle piogge, con temperature che si aggireranno intorno ai +15,6°C. Le precipitazioni si intensificheranno, accumulando circa 1,23 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, e il vento continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo una certa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La settimana si preannuncia quindi piuttosto umida, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un elevato tasso di umidità.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.55 mm 11.1 ESE max 20.6 Scirocco 88 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.29 mm 14.4 NNE max 31.9 Grecale 81 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.8 mm 12.9 NNE max 28.2 Grecale 82 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15.4° perc. +14.9° 0.27 mm 22.6 NE max 35.9 Grecale 72 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +17.6° perc. +17° 0.15 mm 22.3 ENE max 29.7 Grecale 59 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +16.8° perc. +16.3° 0.11 mm 16.2 NE max 26.9 Grecale 65 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.86 mm 12.1 NE max 28.9 Grecale 79 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.4° 0.18 mm 12.6 NE max 31.3 Grecale 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:16

