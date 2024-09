Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Miniato di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28,2 km/h. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento delle temperature, che toccheranno i 19°C nel corso della mattina.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 14%. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 18°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 13%. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque fresca, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’82%, ma non si prevedono disagi significativi. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima favorevole anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.7° perc. +16.5° prob. 3 % 13.4 OSO max 40.6 Libeccio 79 % 1010 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +16.4° prob. 2 % 25.1 OSO max 53.3 Libeccio 65 % 1010 hPa 7 nubi sparse +17.4° perc. +16.8° prob. 4 % 25.9 OSO max 46.8 Libeccio 58 % 1011 hPa 10 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° prob. 11 % 34.8 O max 44.4 Ponente 55 % 1012 hPa 13 cielo sereno +19.1° perc. +18.5° Assenti 30 O max 38.2 Ponente 55 % 1012 hPa 16 cielo sereno +17.7° perc. +17.3° Assenti 18.9 O max 28.5 Ponente 66 % 1013 hPa 19 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 3.3 NO max 7.5 Maestrale 77 % 1015 hPa 22 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° Assenti 4.5 ENE max 5.1 Grecale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:57

