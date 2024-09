Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,3°C e i 22,7°C durante il giorno. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 36,8 km/h nelle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14,3°C. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h, rendendo la brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,9°C entro le ore centrali. I venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 20,1 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che toccheranno i 22,7°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità media di circa 21,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,4°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. I venti si attenueranno, con velocità che si ridurranno a circa 6,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Miniato nei prossimi giorni evidenziano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Anche se si prevedono alcune nubi sparse, non si registreranno eventi meteorologici significativi. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto senza particolari preoccupazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.1° perc. +13.7° prob. 6 % 5.6 NNE max 7.6 Grecale 85 % 1016 hPa 4 poche nuvole +14.3° perc. +14° prob. 9 % 6.2 NE max 12.7 Grecale 86 % 1016 hPa 7 poche nuvole +17.9° perc. +17.7° prob. 6 % 12.1 NE max 34.3 Grecale 74 % 1017 hPa 10 poche nuvole +21.9° perc. +21.6° prob. 13 % 23.7 NE max 32.9 Grecale 55 % 1018 hPa 13 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° prob. 9 % 21.7 NE max 27.5 Grecale 56 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° prob. 3 % 16.5 NE max 27.7 Grecale 63 % 1018 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 11.5 NNE max 23.1 Grecale 75 % 1019 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 6.5 ENE max 13.4 Grecale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:12

