Previsioni Meteo San Miniato: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16°C della notte e i 24,7°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,8 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che toccheranno il 82% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà in un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà elevata, intorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 23,6°C entro le ore centrali. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che varierà tra 3,2 km/h e 5,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni del tempo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 24,7°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non trascurabile, con valori che toccheranno il 14%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,2 km/h.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 18°C. L’umidità continuerà a essere alta, intorno all’80%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per San Miniato nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che si verifichino ulteriori piogge nei giorni successivi, pertanto si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 4.5 ENE max 4.5 Grecale 79 % 1020 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 4.9 ENE max 4.9 Grecale 80 % 1018 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 5.7 ENE max 7.7 Grecale 70 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 3.7 E max 5.2 Levante 55 % 1018 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +24.5° prob. 6 % 3.6 NNO max 5.8 Maestrale 49 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 14 % 11.8 OSO max 19.9 Libeccio 69 % 1016 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 2 % 3.3 OSO max 4.2 Libeccio 77 % 1016 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 5 % 1.3 O max 2.5 Ponente 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:08

