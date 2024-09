Previsioni Meteo San Nicola la Strada: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a San Nicola la Strada si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà durante le ore. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 24°C e i 31,9°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e direzione prevalente da Nord Est a Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1015hPa.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalla notte e fino alla mattina, il cielo sarà coperto con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C con una leggera brezza di vento proveniente da Nord Est.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a toccare i 31,9°C, con una leggera brezza di vento che soffierà da Sud Ovest.

Nella sera, il cielo si libererà dalle nuvole, diventando sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 26,6°C con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a San Nicola la Strada indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature elevate e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa durante la giornata e alle temperature che potrebbero risultare piuttosto calde. Resta comunque da tenere sotto controllo le previsioni del tempo per i prossimi giorni, per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche a San Nicola la Strada.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.3° perc. +24.4° prob. 5 % 4.4 NNE max 4.8 Grecale 64 % 1015 hPa 3 nubi sparse +23.7° perc. +23.8° Assenti 4.2 NNE max 4.8 Grecale 65 % 1014 hPa 6 cielo coperto +24.9° perc. +25° Assenti 3.1 NE max 3.5 Grecale 59 % 1015 hPa 9 cielo coperto +30° perc. +30° Assenti 2.2 SSO max 2.9 Libeccio 43 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.9° perc. +31.7° Assenti 14.6 SO max 10 Libeccio 37 % 1014 hPa 15 nubi sparse +31° perc. +31.1° prob. 1 % 13.6 OSO max 9.8 Libeccio 41 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +28.1° prob. 1 % 6.3 ONO max 5.4 Maestrale 57 % 1012 hPa 21 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 1 % 3.3 ONO max 4 Maestrale 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.