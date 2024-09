Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Nicola la Strada di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che oscilleranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, portando le temperature a salire fino a 24°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 28% e il 55%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con intensità di circa 5,7 km/h. L’umidità sarà intorno al 50%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a temperature che raggiungeranno i 24,1°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori superiori al 98%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5 km/h, mentre l’umidità scenderà gradualmente fino al 29%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 96%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 35%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che presenterà nubi sparse. Le temperature si aggireranno intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento si ridurrà a circa 2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 51%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo coperto. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata di Domenica 15 Settembre ideale per attività all’aperto, a patto di essere preparati per un clima umido e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.7° perc. +15.7° Assenti 5.7 NE max 7.3 Grecale 50 % 1014 hPa 3 nubi sparse +15.7° perc. +14.8° Assenti 6.1 NNE max 7.1 Grecale 54 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +15.7° Assenti 4 NNE max 4.9 Grecale 52 % 1014 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +20.5° Assenti 2.2 NNO max 3.3 Maestrale 37 % 1014 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +23.4° Assenti 5.6 O max 5.3 Ponente 29 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.1° Assenti 13.2 O max 10.8 Ponente 31 % 1013 hPa 18 cielo coperto +20.4° perc. +19.7° Assenti 4.3 ONO max 8.2 Maestrale 46 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 1.9 N max 6.9 Tramontana 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:07

