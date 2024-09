Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella notte di Domenica 29 Settembre, San Nicola la Strada si presenterà con un clima variabile. Le previsioni meteo indicano una transizione da condizioni di nubi sparse a un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando un clima sereno e temperature che saliranno fino a 24,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,9 km/h, con una direzione prevalentemente da nord-est. L’umidità scenderà, favorendo un comfort termico maggiore, con valori che toccheranno il 33%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con poche nuvole, con temperature che si manterranno attorno ai 21,8°C. Il vento continuerà a soffiare da est-nord-est, con intensità che potrà arrivare fino a 17 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 42%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti che continueranno a soffiare da est-nord-est a una velocità di circa 13,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per San Nicola la Strada indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature gradevoli e venti leggeri. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli abitanti potranno quindi godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 6.7 OSO max 14.6 Libeccio 62 % 1017 hPa 3 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° prob. 1 % 3.3 N max 5.7 Tramontana 63 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° prob. 1 % 5.8 NNE max 7.8 Grecale 65 % 1018 hPa 9 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° prob. 1 % 8 NE max 11.1 Grecale 43 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.7° perc. +24.1° Assenti 10.9 NE max 9.5 Grecale 33 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 17 ENE max 16.9 Grecale 42 % 1019 hPa 18 poche nuvole +18.3° perc. +17.5° Assenti 14.1 ENE max 18 Grecale 50 % 1021 hPa 21 cielo sereno +16.3° perc. +15.4° Assenti 13.1 ENE max 21.5 Grecale 54 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:43

