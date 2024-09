Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a San Nicola la Strada si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di +27,5°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Sud Ovest a 0,6km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che diminuirà al 53%. Le temperature saliranno fino a +32,2°C, con una percezione di +32°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Sud Ovest a 16,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 37% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà completamente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-18%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori intorno ai +24-32°C. Il vento soffierà leggero da diverse direzioni, con intensità comprese tra i 4,2 e i 9km/h. L’umidità si manterrà stabile intorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a San Nicola la Strada indicano una giornata con un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, con un leggero calo verso sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Nicola la Strada.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25° perc. +25° prob. 1 % 3.9 N max 4.8 Tramontana 57 % 1015 hPa 3 nubi sparse +24.5° perc. +24.5° prob. 1 % 3.5 NE max 3.9 Grecale 57 % 1014 hPa 6 cielo coperto +25.9° perc. +25.9° Assenti 3.5 ENE max 5 Grecale 53 % 1015 hPa 9 nubi sparse +30.3° perc. +30.2° prob. 5 % 7 SSO max 8 Libeccio 41 % 1016 hPa 12 nubi sparse +32.2° perc. +32° prob. 1 % 16.4 SO max 13.7 Libeccio 37 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +30.9° prob. 16 % 15.9 OSO max 12.3 Libeccio 40 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +25.7° perc. +25.9° 0.11 mm 3.5 ENE max 8.9 Grecale 60 % 1016 hPa 21 poche nuvole +24° perc. +24.1° prob. 22 % 6.7 NE max 8.5 Grecale 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:27

