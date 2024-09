Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di San Nicola la Strada per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con piogge intermittenti e una temperatura che si manterrà su valori moderati. Durante la notte, si registreranno forti piogge, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento, con la possibilità di schiarite. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che le piogge non abbandoneranno completamente la scena, continuando a manifestarsi in forma leggera. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da nubi sparse.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da forti piogge con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita di 19,5°C. La velocità del vento sarà di 28 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 52,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, e si prevederanno accumuli di pioggia di circa 5,9 mm.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge, seppur di intensità moderata. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 21°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si manterranno attorno al 95%. La velocità del vento si attesterà tra i 25 km/h e i 29 km/h, mantenendo una direzione Ovest-Sud Ovest. Le previsioni meteo indicano che le piogge si presenteranno in forma leggera, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa al 70%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21°C, mentre le piogge continueranno a manifestarsi in forma leggera, con accumuli minimi. La velocità del vento si ridurrà a circa 27 km/h, mantenendo una direzione Ovest-Sud Ovest.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 17°C. Le previsioni del tempo indicano che le piogge si presenteranno in forma leggera, con accumuli che non supereranno i 0,72 mm. La copertura nuvolosa si ridurrà al 26%, mentre la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Nicola la Strada nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con possibilità di piogge leggere e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +19.2° perc. +19.5° 5.9 mm 28 O max 52.4 Ponente 89 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +19.3° perc. +19.1° 0.11 mm 15.5 O max 32.1 Ponente 70 % 1006 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° prob. 88 % 18.9 OSO max 36.3 Libeccio 59 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +20.9° perc. +20.5° 0.17 mm 29.6 OSO max 45.3 Libeccio 56 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +21.9° perc. +21.6° 0.34 mm 28.4 OSO max 41.4 Libeccio 53 % 1007 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.2° prob. 43 % 27 OSO max 41 Libeccio 46 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +18.5° perc. +18.2° 0.6 mm 17.6 O max 29.8 Ponente 70 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +17.5° perc. +17.3° 0.14 mm 4.1 NO max 10.9 Maestrale 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:10

