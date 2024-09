Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C e un’umidità del 67%. Con il passare delle ore, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27,8°C nel pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno tra 18,6°C e 19,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 6 km/h, proveniente principalmente da sud. L’umidità si manterrà attorno al 70%, creando una sensazione di calore moderato.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 100%. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 48%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che toccheranno il picco di 27,8°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,5 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi al 37%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 21,1°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 46% di nuvole. Il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 10,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà stabile, con possibilità di ulteriori schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 4.5 S max 8.4 Ostro 68 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 6 S max 8.4 Ostro 70 % 1015 hPa 7 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 6.2 SSO max 13.2 Libeccio 63 % 1016 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 7.4 S max 11.4 Ostro 53 % 1016 hPa 13 nubi sparse +27.5° perc. +27.2° Assenti 16.4 SSO max 22.2 Libeccio 39 % 1014 hPa 16 nubi sparse +25.7° perc. +25.5° Assenti 21.1 SO max 29.8 Libeccio 45 % 1014 hPa 19 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 10.1 S max 17.7 Ostro 59 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 8.6 S max 15.2 Ostro 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.