Previsioni Meteo San Severo: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, San Severo si troverà a vivere un clima prevalentemente stabile, caratterizzato da temperature gradevoli e una copertura nuvolosa variabile. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà intorno ai 25°C durante le ore centrali della giornata, con un leggero calo nelle ore serali. La presenza di nubi sparse non comporterà precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà leggermente, presentando poche nuvole e una temperatura in aumento fino a raggiungere i 22,9°C entro le ore 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 14%, favorendo un clima più soleggiato. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,7 km/h e i 4,1 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 25,6°C intorno alle 13:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 22%. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 12,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 2%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 30%, con venti leggeri provenienti da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare intorno ai 25°C e una copertura nuvolosa variabile. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle attività all’aperto, mentre l’umidità potrebbe aumentare leggermente nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 5 NO max 6.7 Maestrale 84 % 1020 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 3.3 ONO max 4.6 Maestrale 87 % 1019 hPa 7 poche nuvole +19.9° perc. +19.9° Assenti 2.7 NNO max 3.5 Maestrale 75 % 1019 hPa 10 poche nuvole +24° perc. +23.9° Assenti 3.8 NNE max 3.5 Grecale 55 % 1018 hPa 13 poche nuvole +25.6° perc. +25.4° prob. 2 % 8.6 NNE max 7.2 Grecale 47 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° prob. 2 % 9.9 NE max 11.3 Grecale 61 % 1016 hPa 19 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.6 SE max 6.7 Scirocco 74 % 1017 hPa 22 poche nuvole +19.4° perc. +19.5° Assenti 4.8 SE max 5.5 Scirocco 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.