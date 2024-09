Previsioni Meteo San Severo: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a San Severo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno, con valori massimi che toccheranno i 23,6°C nel pomeriggio. La notte inizierà con cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 15°C, mentre il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da Nord-Ovest.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,8°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà le ore del giorno, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 39% e il 66%, garantendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera presenza di nuvole sparse che non influenzeranno significativamente la luminosità del cielo. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 13 km/h. Non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà leggermente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 17°C. Il vento si farà più presente, con raffiche che potranno raggiungere i 17,2 km/h. Tuttavia, non si prevedono piogge, mantenendo la serata asciutta e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo indicano una giornata di Martedì all’insegna del sole e del clima mite, con un lieve cambiamento verso la sera. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 23°C, rendendo l’inizio di Ottobre particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14° Assenti 4.7 NO max 5.7 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.4° Assenti 3.2 NO max 4.7 Maestrale 69 % 1018 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 4 NO max 5.5 Maestrale 58 % 1018 hPa 10 cielo sereno +21.8° perc. +21.2° Assenti 8.4 N max 8.4 Tramontana 44 % 1017 hPa 13 poche nuvole +23.6° perc. +23° Assenti 11.5 NNE max 10 Grecale 39 % 1015 hPa 16 poche nuvole +21.5° perc. +21° Assenti 9.6 NE max 10.5 Grecale 48 % 1014 hPa 19 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 3.5 S max 5.2 Ostro 67 % 1014 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 8.6 SSE max 14.9 Scirocco 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:35

