Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Sanremo di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,6°C durante la mattina. La presenza di nuvole e pioggia leggera influenzerà le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Nella notte, le condizioni saranno generalmente serene, con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno sui 20°C e le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,63 mm. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si aggraverà, con piogge che passeranno da leggere a moderate. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 18,9°C. La pioggia potrebbe accumularsi fino a 1,04 mm, rendendo necessaria una maggiore attenzione per chi si trova all’aperto. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che raggiungerà l’84%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una diminuzione della pioggia e un ritorno a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sanremo di Lunedì 23 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da piogge nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti e pianificare le attività di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.3° perc. +19.1° prob. 17 % 10.7 NNE max 11.6 Grecale 71 % 1015 hPa 3 poche nuvole +18.9° perc. +18.7° prob. 5 % 11.6 NNE max 12.7 Grecale 69 % 1014 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 1 % 13.5 NE max 16.6 Grecale 69 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° prob. 33 % 16.4 ENE max 19.9 Grecale 72 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.63 mm 4.8 NO max 6.6 Maestrale 80 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.72 mm 6.6 NNO max 7.4 Maestrale 80 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° prob. 80 % 3.3 S max 3.6 Ostro 80 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° prob. 5 % 8.3 OSO max 8.9 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:19

