Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Sanremo si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1018 hPa, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 17,7°C e i 18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,7 km/h e i 10,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C. Anche in questo intervallo, la velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 10 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 82%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,1°C. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, con una velocità del vento che si ridurrà ulteriormente. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili e senza significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà coperto anche nei giorni successivi, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di godere di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° prob. 7 % 12.5 NE max 14.9 Grecale 78 % 1018 hPa 3 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 1 % 5.7 N max 6 Tramontana 75 % 1017 hPa 6 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 3.9 NO max 5.2 Maestrale 73 % 1017 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 6.4 SO max 7 Libeccio 71 % 1017 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 10.3 SO max 11.3 Libeccio 78 % 1015 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 7.5 S max 7.7 Ostro 79 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 5.3 SSO max 5.6 Libeccio 83 % 1013 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 2.3 E max 2.3 Levante 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 19:04

