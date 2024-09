Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sanremo per Lunedì 30 Settembre si preannunciano caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 18°C, mentre la copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse a momenti di cielo coperto. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 13 km/h.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 17°C. La mattina si aprirà con un cielo coperto, ma nel corso della giornata si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si stabilizzeranno attorno ai 18°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 68% e l’86% durante la giornata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Sanremo indicano una continuazione di un clima variabile, con possibilità di schiarite alternate a momenti di nuvolosità. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima mite troveranno comunque piacevoli le temperature, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per schiarite più consistenti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 6.8 NO max 5.9 Maestrale 68 % 1023 hPa 3 poche nuvole +17.2° perc. +16.7° Assenti 5.8 N max 4 Tramontana 67 % 1022 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 5 NNE max 3.7 Grecale 66 % 1023 hPa 9 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 6.2 SSO max 6.1 Libeccio 65 % 1023 hPa 12 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 11.4 SSO max 10.3 Libeccio 69 % 1022 hPa 15 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 11.1 SSO max 10.8 Libeccio 76 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 5.2 SO max 5.9 Libeccio 78 % 1020 hPa 21 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° prob. 8 % 5.1 ESE max 7 Scirocco 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 19:06

