Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Sanremo di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,3°C e i 23°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 35,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un 6% di nuvole, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 15,4 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno molto basse, attestandosi attorno all’1%.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 22%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, con intensità che potrà arrivare fino a 28,7 km/h. Anche in questa fascia oraria, le probabilità di pioggia rimarranno assenti.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature si manterranno attorno ai 22,7°C, mentre il vento si attenuerà leggermente, con velocità di circa 20,8 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma nel tardo pomeriggio si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli di circa 0,14 mm.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con cielo coperto e temperature in calo fino a 19,9°C. Le piogge leggere continueranno, con un accumulo previsto di 0,12 mm. Il vento si farà più debole, con velocità di circa 14,8 km/h, e l’umidità salirà fino al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Sabato e Domenica si preannunciano giorni soleggiati, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Sanremo

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.3° perc. +19° prob. 1 % 15.4 N max 20.4 Tramontana 65 % 1017 hPa 3 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° prob. 8 % 15.5 N max 19.1 Tramontana 64 % 1017 hPa 6 poche nuvole +19.3° perc. +19° prob. 5 % 18.8 N max 26 Tramontana 65 % 1017 hPa 9 poche nuvole +22.6° perc. +22.4° Assenti 19.9 ENE max 28.9 Grecale 57 % 1018 hPa 12 poche nuvole +22.8° perc. +22.7° Assenti 27.5 E max 33.3 Levante 60 % 1018 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° prob. 13 % 20.8 ESE max 29.4 Scirocco 64 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +21° perc. +21° 0.12 mm 6.2 NE max 14.5 Grecale 71 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° prob. 10 % 14.6 NNE max 17.5 Grecale 66 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:24

