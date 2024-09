Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio, con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +17,9°C e i +24,3°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia potrebbero influenzare le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 63% e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo circa +16,7°C.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare poche nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +24,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 19% al 78%, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 9 km/h e i 12,5 km/h. L’umidità scenderà fino al 42%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che scenderanno fino a +21,5°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,13 mm. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 52%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto e temperature in ulteriore diminuzione, che si stabilizzeranno intorno ai +18,2°C. Le probabilità di pioggia rimarranno presenti, con una leggera pioggia prevista. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,6 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento verso la metà della settimana. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni climatiche potrebbero variare. La giornata di Lunedì si presenterà quindi come un mix di sole e nuvole, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata.

