Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a Santa Maria Capua Vetere mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia tra il 62% e il 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità compresa tra i 15,9km/h e i 21,5km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a caratterizzare il clima, con una probabilità che varia dal 70% al 97%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, mentre la percezione di caldo potrebbe aumentare leggermente. Il vento sarà più intenso, con raffiche che potranno superare i 28km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Durante la sera, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa e la scomparsa delle precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle schiarite. Le temperature dovrebbero mantenersi stabili, con valori intorno ai +25°C durante il giorno e ai +20°C durante la notte. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 8 S max 18.9 Ostro 58 % 1009 hPa 3 pioggia moderata +23.8° perc. +24.6° 3.35 mm 17 SO max 29.4 Libeccio 90 % 1008 hPa 6 forte pioggia +23.4° perc. +24.2° 6 mm 17.3 SSO max 36.6 Libeccio 93 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.36 mm 15.9 SO max 19.8 Libeccio 71 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.49 mm 19.2 OSO max 25.4 Libeccio 70 % 1006 hPa 15 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° prob. 60 % 22.6 OSO max 30.5 Libeccio 56 % 1006 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +22.9° prob. 47 % 14.9 OSO max 25.2 Libeccio 62 % 1007 hPa 21 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° Assenti 8.5 O max 17.8 Ponente 68 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:17

