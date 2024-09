Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Santa Maria Capua Vetere nella giornata di Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata fresco, con valori di temperatura che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere picchi di circa 24°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’alta percentuale di nuvole che potrebbe influenzare la percezione della temperatura.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature comprese tra 15,3°C e 16,4°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 5,2 km/h e 6,6 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 50%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 16,5°C alle 06:00 fino a toccare i 24,2°C intorno a mezzogiorno. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 5,4 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo valori intorno al 29%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 13,6 km/h alle 15:00. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. Anche in questo caso, il vento rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per attività all’aperto nei giorni a venire, mentre oggi sarà consigliabile prepararsi per una giornata prevalentemente nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +15.4° Assenti 5.7 NNE max 6.8 Grecale 50 % 1014 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +14.4° Assenti 6.6 NNE max 7.3 Grecale 54 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.5° perc. +15.6° Assenti 4.1 NNE max 4.6 Grecale 53 % 1014 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +20.5° Assenti 1.9 N max 2.9 Tramontana 37 % 1014 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +23.4° Assenti 5.4 O max 4.9 Ponente 29 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23° Assenti 13.6 O max 11.1 Ponente 31 % 1013 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +19.3° Assenti 2.9 ONO max 6.8 Maestrale 50 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° Assenti 3 N max 7.8 Tramontana 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:07

