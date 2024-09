Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Santa Maria Capua Vetere per la giornata di Domenica 22 Settembre si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra +19,8°C e +27°C. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016hPa, mentre l’umidità varierà tra il 42% e il 71%. I venti soffieranno prevalentemente da direzioni occidentali, con intensità che raggiungeranno i 14,5 km/h nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,5°C, con un leggero calo rispetto alla sera precedente. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 68%, e i venti si presenteranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est.

Nella mattina, le nubi sparse inizieranno a prendere il sopravvento, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +26,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 71%, mentre l’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza. I venti, provenienti principalmente da Sud-Ovest, si faranno sentire con una leggera brezza.

Il pomeriggio porterà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +27,1°C, con picchi che potrebbero sfiorare i +27°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 42%, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità variabile, raggiungendo i 14,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +20°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e variabile, con temperature piacevoli e un’assenza di piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle ore di sole e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 5.9 NNE max 7.5 Grecale 66 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 5.7 NE max 6.8 Grecale 70 % 1018 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 5.4 NE max 6.7 Grecale 68 % 1019 hPa 9 nubi sparse +24.9° perc. +24.7° Assenti 0.7 SO max 1.7 Libeccio 48 % 1019 hPa 12 nubi sparse +27° perc. +27° Assenti 9.4 SO max 6.6 Libeccio 42 % 1017 hPa 15 cielo coperto +25.5° perc. +25.4° Assenti 14.4 OSO max 11.1 Libeccio 49 % 1016 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° Assenti 6.3 O max 7.3 Ponente 63 % 1017 hPa 21 poche nuvole +20.5° perc. +20.4° Assenti 4 N max 4 Tramontana 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:55

