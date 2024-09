Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Santa Maria Capua Vetere indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con una graduale transizione verso cieli più sereni nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,2°C e i 25,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20,6 km/h. Nel complesso, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento della temperatura percepita.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del giorno. La temperatura si attesterà intorno ai 19,8°C, con un’umidità elevata che raggiungerà l’86%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da sud, con raffiche che non supereranno i 11,2 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un netto miglioramento. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e, successivamente, si schiarirà ulteriormente. Le temperature aumenteranno, raggiungendo i 21,8°C alle 07:00 e i 24,1°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà tra i 4,9 km/h e i 12,3 km/h, con direzione sud-ovest. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 62% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24,9°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 22,6°C alle 16:00. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con intensità che varierà da 13,1 km/h a 18,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,2°C alle 20:00 e scenderanno a 19,8°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà debole, con valori che non supereranno i 6,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della probabilità di pioggia. Si prevede un inizio di autunno caratterizzato da giornate prevalentemente soleggiate e temperature miti, rendendo l’ambiente ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.44 mm 2.7 S max 8.8 Ostro 86 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.27 mm 4.6 SSE max 11.1 Scirocco 86 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.3° perc. +20.6° prob. 71 % 4.9 SE max 10.1 Scirocco 83 % 1013 hPa 9 poche nuvole +24.1° perc. +24.2° prob. 15 % 12.3 SO max 17 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25.1° perc. +25° prob. 11 % 18.3 OSO max 21.1 Libeccio 51 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° prob. 20 % 16.9 OSO max 20.3 Libeccio 62 % 1015 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° prob. 12 % 9 SO max 13 Libeccio 74 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 3.6 SO max 7.5 Libeccio 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:52

