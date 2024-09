Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, permettendo al sole di riscaldare l’aria, mentre i venti saranno leggeri e provenienti principalmente da direzioni occidentali. Verso la sera, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, che potrebbero manifestarsi in modo intermittente.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà moderata, intorno al 52%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1010 hPa. La situazione meteo si presenterà favorevole per chi desidera trascorrere una serata all’aperto.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 29,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e i venti leggeri contribuiranno a rendere l’aria piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 28%. Questo clima favorevole permetterà di godere di attività all’aperto, con condizioni ideali per passeggiate e sport.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 27°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del giorno. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 38%. Questo periodo della giornata sarà perfetto per godere di un caffè all’aperto o di un pranzo in compagnia.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento significativo nel meteo. Le temperature scenderanno fino a 22°C, e si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni aumenterà, e si potrebbero registrare accumuli di pioggia leggera, con valori intorno a 0,18 mm. L’umidità salirà al 77%, rendendo l’aria più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana con condizioni meteo favorevoli, ma con un cambiamento atteso verso la fine della giornata di Mercoledì. Si consiglia di approfittare delle ore di sole e delle temperature gradevoli, mentre è opportuno prepararsi per eventuali piogge nella serata. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare instabilità, quindi sarà importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 6.5 NNE max 8.1 Grecale 52 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 6.3 NNE max 7.6 Grecale 55 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 6.2 NE max 8.8 Grecale 55 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +26.6° Assenti 4.5 NE max 5.1 Grecale 34 % 1010 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +28.2° Assenti 10.6 OSO max 7.6 Libeccio 28 % 1009 hPa 15 cielo sereno +27.7° perc. +27.3° Assenti 14.3 OSO max 12.1 Libeccio 38 % 1009 hPa 18 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° prob. 5 % 6.7 O max 8.7 Ponente 58 % 1010 hPa 21 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° prob. 11 % 3.1 ONO max 5.4 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:14

