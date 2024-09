Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,7°C della notte e i 27,3°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà su valori moderati.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si manterrà intorno ai 5 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino alle 08:00, quando si osserveranno nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,4°C alle 07:00 e i 21,2°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, intorno agli 8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 60% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteo presenterà una maggiore copertura nuvolosa, con nubi sparse che si intensificheranno. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 27,3°C alle 14:00. La velocità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,5°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteo generalmente serene. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, soprattutto nel fine settimana. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di temperature piacevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° Assenti 5 NNE max 5.3 Grecale 78 % 1015 hPa 3 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 6.6 NE max 8.1 Grecale 78 % 1015 hPa 6 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 7.1 NE max 10.2 Grecale 74 % 1015 hPa 9 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° Assenti 8.9 NE max 11.6 Grecale 52 % 1016 hPa 12 nubi sparse +26.8° perc. +26.5° Assenti 5.3 ENE max 8.2 Grecale 36 % 1015 hPa 15 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 1 % 5.5 ONO max 9.9 Maestrale 37 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° prob. 1 % 5.4 N max 9.5 Tramontana 56 % 1017 hPa 21 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 9.7 NE max 15.3 Grecale 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:58

