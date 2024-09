Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sant’Agata Feltria per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un’alta copertura nuvolosa e piogge diffuse durante gran parte della giornata. I dati raccolti indicano che la temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con picchi che non supereranno i +10,3°C nelle prime ore della notte e scendendo fino a +7,2°C nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, con piogge che varieranno da leggere a moderate, accompagnate da una leggera brezza proveniente da nord-ovest.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +10°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,2 km/h e i 10,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’87%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 19%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno. Si prevede un’intensificazione delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i +7,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 96%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 30,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo confermeranno la persistenza della pioggia, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,76 mm. Le temperature percepite si manterranno tra i +4,6°C e i +5,1°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12,1 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di disagio termico.

Infine, la sera porterà un leggero miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,2°C, con un’umidità che continuerà a mantenersi alta. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma non sarà completamente assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento significativo. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni climatiche instabili e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° prob. 16 % 4.4 NNO max 7.8 Maestrale 88 % 1006 hPa 4 cielo coperto +9.5° perc. +8° prob. 26 % 10.2 NNO max 16.6 Maestrale 89 % 1006 hPa 7 pioggia moderata +7.8° perc. +5.8° 1.2 mm 11.2 NO max 23.9 Maestrale 96 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +7.5° perc. +5.4° 0.53 mm 11.8 NO max 27.1 Maestrale 96 % 1010 hPa 13 pioggia moderata +7.4° perc. +5.1° 1.23 mm 12.2 NNO max 29.4 Maestrale 96 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +7.3° perc. +5.4° 0.31 mm 9.8 NO max 22.8 Maestrale 94 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +7.4° perc. +7.4° 0.74 mm 3.6 NO max 12.9 Maestrale 95 % 1015 hPa 22 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 55 % 3.6 OSO max 3.7 Libeccio 90 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.