Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le condizioni meteo di Sant’Agata Feltria per Venerdì 20 Settembre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e schiarite nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’attenzione particolare alle temperature che si manterranno su valori moderati. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 81% e il 97%.

Nella notte, le prime ore di Venerdì saranno contrassegnate da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,5 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che sfioreranno il 98%.

Durante la mattina, il meteo non subirà significative variazioni. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, con temperature che saliranno fino a 16,5°C intorno a mezzogiorno. Le precipitazioni saranno ancora presenti, con una leggera intensità di pioggia. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da nord.

Nel pomeriggio, si prevede una graduale diminuzione delle precipitazioni, con un passaggio a condizioni di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. La pressione atmosferica potrebbe mostrare un lieve aumento, suggerendo un miglioramento delle condizioni meteo.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 12°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede che il fine settimana porterà condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.6° perc. +11.3° 0.15 mm 4.1 NO max 6.7 Maestrale 97 % 1018 hPa 3 pioggia leggera +12.5° perc. +12.4° 0.2 mm 4.9 NO max 12.5 Maestrale 98 % 1017 hPa 6 cielo coperto +12.9° perc. +12.8° prob. 45 % 4.5 NNO max 11.4 Maestrale 97 % 1018 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +13.5° prob. 31 % 6.9 NNO max 15 Maestrale 93 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.23 mm 10.3 N max 14.6 Tramontana 81 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.21 mm 9.6 NNE max 14.5 Grecale 83 % 1019 hPa 18 nubi sparse +13.1° perc. +12.9° prob. 57 % 4.5 N max 6.5 Tramontana 95 % 1021 hPa 21 nubi sparse +12.2° perc. +12° Assenti 3.3 NO max 7.1 Maestrale 97 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:07

