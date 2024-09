Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La copertura nuvolosa sarà predominante durante tutta la giornata, con un picco di intensità nelle ore pomeridiane e serali. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere intensità significative.

Nella notte, le condizioni meteorologiche inizieranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà di circa 11,6 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 26 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%.

Durante la mattina, la situazione non subirà significativi miglioramenti. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno le prime piogge leggere a partire dalle ore 08:00, con una temperatura che salirà fino a 19°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21 km/h, e le raffiche potranno toccare i 45,8 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale e il vento si presenterà forte, con velocità che potranno arrivare fino a 22,8 km/h. Le raffiche, in particolare, potranno raggiungere i 57,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57%, mentre le probabilità di pioggia rimarranno elevate.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,6°C. Le piogge diventeranno più intense, con la possibilità di forti piogge verso la fine della giornata. La velocità del vento diminuirà, ma le raffiche continueranno a essere significative, con valori attorno ai 10,6 km/h. L’umidità si avvicinerà al 97%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga variabile, con temperature che non supereranno i 20°C e una continua presenza di nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni e pianificare di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +16.1° Assenti 11.6 SSO max 26 Libeccio 90 % 1006 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 1 % 13.2 SSO max 31.5 Libeccio 82 % 1005 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 16 % 14 SSO max 36.3 Libeccio 81 % 1006 hPa 9 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° prob. 57 % 19.3 SSO max 46.1 Libeccio 66 % 1005 hPa 12 pioggia leggera +19° perc. +18.7° 0.22 mm 15.1 SSO max 35.9 Libeccio 67 % 1004 hPa 15 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° prob. 63 % 22.8 SO max 57.2 Libeccio 57 % 1004 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° prob. 49 % 16.3 OSO max 40.3 Libeccio 64 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +14.3° perc. +13.8° 0.3 mm 5.3 OSO max 10.7 Libeccio 77 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:22

