Previsioni Meteo Sant’Anastasia: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +16,7°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che raggiungerà i +22,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con una leggera diminuzione delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Infine, la sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +20°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Sant’Anastasia avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 38%, con una leggera brezza da nord-est. Le temperature continueranno a scendere lentamente, raggiungendo +16,7°C alle 05:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 51%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, passando a un cielo coperto già dalle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo +22,8°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che toccheranno il 96%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che varieranno tra 3,1 km/h e 8,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 90%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti aumenteranno leggermente in intensità, raggiungendo i 12,5 km/h alle 15:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 100% alle 19:00. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 6,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Sant’Anastasia evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature gradevoli e senza precipitazioni attese. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, pur tenendo presente la presenza di nuvole nel cielo.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +17.1° Assenti 3.8 NE max 7.8 Grecale 45 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +16.2° Assenti 4.2 N max 6.8 Tramontana 49 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 3.1 NNE max 4.5 Grecale 48 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +20° Assenti 4.7 NO max 5.4 Maestrale 35 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +21.9° Assenti 8.5 O max 7.6 Ponente 32 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +21.9° Assenti 12.5 O max 10.4 Ponente 34 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +20.3° Assenti 7.9 ONO max 11.1 Maestrale 41 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20.4° perc. +19.8° Assenti 4.3 ONO max 8.2 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.