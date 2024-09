Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Sant’Anastasia prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 16km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo con l’arrivo di precipitazioni. Si prevede infatti pioggia moderata con una copertura nuvolosa intorno al 97%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui +26°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 15,7km/h, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà al 65% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare con il ritorno delle nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest, con una velocità intorno ai 2,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sant’Anastasia indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo le precipitazioni previste per Giovedì. Le temperature si manterranno stabili con valori intorno ai +28°C durante il giorno e ai +24°C durante la notte. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e alle eventuali precipitazioni, consultando le previsioni meteo aggiornate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° Assenti 2.2 S max 4.4 Ostro 59 % 1012 hPa 3 poche nuvole +25° perc. +25.1° prob. 2 % 2.2 SSE max 4.5 Scirocco 62 % 1012 hPa 6 poche nuvole +25.6° perc. +25.8° prob. 1 % 3.3 SE max 4.9 Scirocco 58 % 1012 hPa 9 nubi sparse +28.6° perc. +29° prob. 11 % 13.2 SSO max 16 Libeccio 49 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +28.4° perc. +29.8° 0.67 mm 12.9 SO max 18 Libeccio 58 % 1012 hPa 15 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° prob. 70 % 5.9 S max 9.2 Ostro 64 % 1011 hPa 18 nubi sparse +25.2° perc. +25.6° prob. 89 % 5.5 SO max 9 Libeccio 66 % 1011 hPa 21 nubi sparse +24.7° perc. +24.9° prob. 13 % 1.5 ONO max 3.6 Maestrale 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:23

