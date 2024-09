Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, nella sera, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, che potrebbero influenzare le ultime ore della giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno ottimali, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, e l’umidità si manterrà attorno al 50%. Questo clima favorevole continuerà fino al mattino, quando si registreranno temperature in aumento, raggiungendo i 23,2°C alle 07:00. La mattina si presenterà con un cielo sereno e una leggera brezza, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Proseguendo nel corso della giornata, le temperature saliranno ulteriormente, toccando un picco di 27,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, ma si manterranno comunque sopra i 24°C fino alle 17:00.

Con l’arrivo della sera, si verificherà un cambiamento significativo. A partire dalle 22:00, si prevede l’inizio di piogge leggere, con accumuli di circa 0,13 mm. Le temperature scenderanno a 22,8°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 65%. Questo cambiamento porterà a un clima più fresco e umido, che potrebbe influenzare le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia nei prossimi giorni mostrano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e temperature in calo. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con un clima più instabile, pertanto si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22° perc. +21.5° Assenti 6.9 NE max 8.7 Grecale 50 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +20.8° Assenti 6.7 NE max 7.7 Grecale 56 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 5.9 NE max 7.5 Grecale 54 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 0.4 N max 3.9 Tramontana 37 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27.6° perc. +27° Assenti 11.3 OSO max 8.1 Libeccio 34 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 12.2 OSO max 10.1 Libeccio 40 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.2° perc. +24° prob. 1 % 8.1 O max 8.7 Ponente 49 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.1° prob. 12 % 5.6 OSO max 7.3 Libeccio 61 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.