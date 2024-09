Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Anastasia indicano un inizio settimana piovoso, con cielo coperto e piogge intense. Tuttavia, verso metà settimana si prevedono miglioramenti, con diminuzione delle precipitazioni e schiarite. Le temperature si manterranno stabili, con venti moderati provenienti da diverse direzioni. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Sant’Anastasia, ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una percezione di +27,5°C. Il vento soffierà a 12,5km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 24km/h. Possibilità di pioggia assente.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da forte pioggia con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno sui +20,7°C, percepite come +21,2°C. Il vento sarà a 23,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 42km/h. Le precipitazioni raggiungeranno i 7.59mm.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature saranno intorno ai +24,7°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento soffierà a 24km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 31,4km/h. Possibilità di piogge leggere con 0.86mm di precipitazioni.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,7°C, senza variazioni significative. Il vento sarà a 13,1km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 23,6km/h. Non sono previste precipitazioni.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Sant’Anastasia, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà a 7,9km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 10,8km/h. Possibilità di piogge leggere con 0.4mm di precipitazioni.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si attesteranno sui +20,9°C, percepite come +21,1°C. Il vento sarà a 8,1km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 11,1km/h. Possibilità di poche piogge.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature saranno intorno ai +26,3°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento soffierà a 11,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 14km/h. Possibilità di piogge assenti.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,1°C, senza variazioni significative. Il vento sarà a 2km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Sant’Anastasia, ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 7km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 9,9km/h. Possibilità di poche piogge.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature si attesteranno sui +22,2°C, percepite come +22,1°C. Il vento sarà a 7km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 9,4km/h. Possibilità di poche piogge.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature saranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di +27,4°C. Il vento soffierà a 12,5km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 10,5km/h. Possibilità di piogge assenti.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,7°C, senza variazioni significative. Il vento sarà a 3,8km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 5,9km/h. Non sono previste precipitazioni.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Sant’Anastasia, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento soffierà a 5,5km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 9,9km/h. Possibilità di piogge leggere con 0.16mm di precipitazioni.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si attesteranno sui +22,3°C, percepite come +22,5°C. Il vento sarà a 5,2km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 9,6km/h. Possibilità di piogge leggere.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature saranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento soffierà a 4,3km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,1km/h. Possibilità di piogge leggere con 0.48mm di precipitazioni.

Sera: In serata il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,3°C, senza variazioni significative. Il vento sarà a 6,7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 11,3km/h. Possibilità di piogge leggere con 0.16mm di precipitazioni.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Sant’Anastasia, si prevede un inizio settimana piovoso con miglioramenti nelle condizioni atmosferiche verso la metà della settimana. Restate aggiornati per ulteriori informazioni.

