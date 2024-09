Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un significativo aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. Tuttavia, già dalla mattina, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che continueranno a manifestarsi nel corso della giornata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 3%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 23°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,6 km/h. Con l’avanzare delle ore, fino alle 05:00, le condizioni rimarranno simili, con temperature leggermente in calo e una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, si prevede l’inizio di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 42%. Le temperature saliranno fino a 24,6°C alle 08:00, e le precipitazioni continueranno a intensificarsi, con valori che arriveranno a 0,21 mm. Durante la mattina, la situazione meteo rimarrà instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino a mezzogiorno, quando si registreranno temperature di 25,7°C e una copertura nuvolosa del 37%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più intense. A partire dalle 13:00, la copertura nuvolosa raggiungerà il 74%, e le temperature scenderanno a 24,6°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,73 mm entro le 15:00. La situazione meteo si farà sempre più critica, con un cielo coperto e piogge diffuse fino alle 17:00, quando si registrerà una copertura nuvolosa del 89%.

La sera porterà con sé un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si intensificheranno. A partire dalle 18:00, la copertura nuvolosa sarà totale, e le temperature scenderanno a 22,9°C. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno raggiungere i 2,46 mm entro le 23:00. Le raffiche di vento si intensificheranno, raggiungendo i 57,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo indicano una giornata di instabilità, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +23.1° Assenti 8.1 OSO max 12.6 Libeccio 65 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +22.6° prob. 2 % 6.3 OSO max 11.1 Libeccio 67 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° prob. 7 % 9.1 OSO max 15.2 Libeccio 66 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +24.9° perc. +25° 0.27 mm 21 OSO max 24.6 Libeccio 61 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +25.7° perc. +25.8° 0.21 mm 21.8 OSO max 25.9 Libeccio 55 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +24.2° perc. +24.2° 0.59 mm 20.1 O max 26.4 Ponente 61 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.9° perc. +22.9° 0.27 mm 14.5 O max 21.9 Ponente 65 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +21.5° perc. +21.7° 1.34 mm 17.7 SSO max 31 Libeccio 77 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:12

