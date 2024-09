Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Sant’Antimo si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà ancora influenzata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 95%, e il vento soffierà da sud con una velocità di circa 6,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si assisterà a un netto passaggio da pioggia a cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 23,2°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, portandosi a zero, e il vento continuerà a soffiare da sud-sud ovest a una velocità di 9,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno un picco di 24,5°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole e nubi sparse, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. I venti si manterranno moderati, con intensità che varieranno tra 15 km/h e 18 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative. Il vento si calmerà, con velocità che scenderanno a circa 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si assisterà a un ritorno del sole e a temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente. Domani e dopodomani, le temperature si manterranno stabili e le probabilità di pioggia saranno basse, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21° 0.47 mm 6.6 S max 13.8 Ostro 81 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.39 mm 8.1 S max 15.4 Ostro 81 % 1012 hPa 6 cielo sereno +21° perc. +21.2° prob. 79 % 5.2 SSE max 10.9 Scirocco 78 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.9° perc. +24° prob. 16 % 13.4 SO max 16.9 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° prob. 12 % 17 OSO max 20.1 Libeccio 54 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° prob. 18 % 17.7 OSO max 20.3 Libeccio 60 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° prob. 10 % 11.4 OSO max 15.7 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 5.5 SO max 9.3 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:52

