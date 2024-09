Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma si prevede un aumento della nuvolosità man mano che ci si avvicina alla mattina.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 20 e i 22 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza nonostante le temperature in aumento. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 36% e il 44%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19°C. La velocità del vento potrebbe diminuire, ma rimarrà comunque presente, creando un clima fresco e ventilato. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 15°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore freschezza. La brezza si farà più leggera, ma il vento continuerà a provenire da Nord, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni mostrano una stabilità nelle condizioni meteo, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti e i visitatori possono aspettarsi una settimana caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 14.1 NO max 27.3 Maestrale 69 % 1013 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° Assenti 16.5 NO max 31.2 Maestrale 71 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 20.2 NO max 32.1 Maestrale 67 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +17.7° Assenti 22.5 NNO max 28 Maestrale 44 % 1012 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +19.4° Assenti 21.2 NNO max 24.2 Maestrale 36 % 1011 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +18.4° Assenti 18.9 N max 17.2 Tramontana 41 % 1011 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +15.5° Assenti 13.2 NNE max 19.8 Grecale 56 % 1012 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15° Assenti 11.6 NNE max 18.5 Grecale 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:55

