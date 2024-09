Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,9°C. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a una mattinata soleggiata e calda, con valori che raggiungeranno i +26,5°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 40,2 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo presenterà nubi sparse con una temperatura di +18,9°C e una leggera umidità al 66%. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 23,3 km/h, creando una leggera sensazione di freschezza. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno a +17°C alle 05:00.

La mattina si preannuncia calda e soleggiata, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +26°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 2%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. Il vento, che si presenterà da Nord, sarà moderato, con velocità che varieranno tra 14,1 km/h e 14,6 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature stabili attorno ai +26,5°C. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 29%, mentre il vento si attenuerà, con intensità che non supererà i 12,1 km/h. Queste condizioni favoriranno un clima piacevole, ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +20°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%. Le temperature percepite saranno simili a quelle reali, garantendo un comfort termico ottimale.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santeramo in Colle indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede un leggero aumento dell’umidità nei giorni successivi, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni ideali per godere di momenti di svago e relax.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 23.3 NO max 40.2 Maestrale 66 % 1008 hPa 3 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 21.6 NO max 37.8 Maestrale 65 % 1008 hPa 6 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 22.3 NO max 37.1 Maestrale 61 % 1009 hPa 9 cielo sereno +23.4° perc. +22.8° Assenti 17.5 NNO max 19.7 Maestrale 41 % 1009 hPa 12 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 14.1 NNO max 14.6 Maestrale 31 % 1008 hPa 15 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 9.7 N max 15 Tramontana 29 % 1008 hPa 18 cielo sereno +21.5° perc. +21° Assenti 8.2 SE max 16.1 Scirocco 50 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20° perc. +19.7° Assenti 14.9 SSE max 31.3 Scirocco 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:04

