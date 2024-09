Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santeramo in Colle di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,1°C e i 22,8°C, mentre i venti soffieranno moderati, contribuendo a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 5%, e i venti, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest, si manterranno a una velocità di circa 11,8 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’90%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a 22,3°C entro le ore centrali della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà la fase più calda. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 20%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 48%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà leggermente, con un aumento della nuvolosità che porterà a un cielo coperto nel corso delle ore. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una velocità di circa 14,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno fino a 16,7°C. I venti si attenueranno, rendendo l’atmosfera più tranquilla. La copertura nuvolosa si ridurrà al 13%, permettendo di godere di un cielo stellato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle indicano una giornata di Sabato 21 Settembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità e un lieve abbassamento delle temperature. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° prob. 33 % 11.8 NNO max 22.4 Maestrale 86 % 1019 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +15.2° prob. 11 % 12.3 NNO max 23.7 Maestrale 90 % 1019 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 14.3 N max 17.3 Tramontana 72 % 1020 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 11.5 NNE max 9.2 Grecale 53 % 1020 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.1° Assenti 13.9 NNE max 9.1 Grecale 45 % 1019 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +20.6° Assenti 16.9 NNE max 15.2 Grecale 53 % 1019 hPa 19 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 9.6 N max 17.5 Tramontana 70 % 1021 hPa 22 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 8.3 NNO max 10.2 Maestrale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:47

