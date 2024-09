Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo sarà prevalentemente sereno con una temperatura di circa 17,1°C. Tuttavia, si prevede una leggera pioggia alle 02:00. La mattina si aprirà con un cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i 23,4°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno della pioggia leggera, con il cielo che diventerà coperto. La sera sarà serena, con temperature intorno ai 17,2°C. Sabato, il cielo rimarrà sereno e si raggiungerà una massima di 23,1°C. Domenica, invece, il cielo sarà coperto, con temperature che varieranno tra 18,6°C e 23,6°C.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 17,1°C, che sarà percepita come 16,8°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con una probabilità di precipitazioni dell’82%, anche se non si prevedono piogge. Proseguendo verso le prime ore del mattino, alle 01:00, il cielo sarà sereno e la temperatura scenderà leggermente a 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento continuerà a soffiare a 6,1 km/h.

Alle 02:00, si verificherà una pioggia leggera con una temperatura di 16,2°C e una probabilità di pioggia del 40%. La situazione migliorerà nuovamente alle 03:00, quando il cielo tornerà sereno e la temperatura rimarrà stabile. Nelle ore successive, fino alle 05:00, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che varieranno tra 15,9°C e 16°C.

La mattina di Venerdì si aprirà con un cielo sereno alle 06:00, con una temperatura di 17,2°C e una leggera brezza. Alle 07:00, ci sarà un’altra leggera pioggia, ma il cielo si schiarirà nuovamente alle 08:00, portando a temperature di 20,3°C. Durante le ore centrali della giornata, il cielo rimarrà sereno fino alle 12:00, quando si registrerà una temperatura massima di 23,4°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un ritorno della pioggia leggera con temperature che scenderanno a 21,9°C. La pioggia continuerà fino alle 14:00, quando la temperatura scenderà ulteriormente a 20,8°C. Il cielo si presenterà coperto nel pomeriggio, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% alle 15:00.

La sera di Venerdì si prevede serena con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,2°C alle 20:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. La temperatura scenderà ulteriormente fino a 16,3°C alle 23:00, mantenendo un cielo sereno.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà serena, con una temperatura di 16,2°C alle 00:00 e una copertura nuvolosa del 1%. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Durante le prime ore del mattino, la temperatura scenderà leggermente a 15,9°C alle 01:00, mantenendo il cielo sereno.

Alle 06:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di 16,6°C. La mattina proseguirà con condizioni di bel tempo, raggiungendo una temperatura massima di 23,1°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse a partire dalle 13:00, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,6°C alle 14:00. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La temperatura scenderà a 21,1°C alle 16:00, mantenendo una copertura nuvolosa del 77%.

La sera di Sabato si prevede serena con temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C alle 20:00. La probabilità di pioggia sarà assente e il vento soffierà leggermente. La temperatura scenderà a 17,2°C alle 23:00, con un cielo che si presenterà nubi sparse.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 16,8°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà del 66%, e la velocità del vento sarà di 7,8 km/h. Le condizioni meteorologiche si deterioreranno leggermente, con un cielo coperto che si manterrà fino alle 03:00, quando la temperatura scenderà a 16,2°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno tra 18,6°C e 20,9°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 75% alle 07:00. La situazione non migliorerà nel pomeriggio, con temperature che raggiungeranno un massimo di 23,6°C alle 13:00, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto.

Nel pomeriggio, la temperatura scenderà a 22,8°C alle 15:00, mantenendo un cielo coperto. Le condizioni rimarranno stabili fino alla sera, quando la temperatura si attesterà intorno ai 19°C alle 19:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità rimarrà elevata.

In conclusione, il fine settimana a Santeramo in Colle si presenterà con un Venerdì variabile, un Sabato prevalentemente sereno e una Domenica caratterizzata da un cielo coperto. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Venerdì e Sabato, mentre Domenica potrebbe essere più adatta per attività al chiuso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.