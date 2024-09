Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con temperature intorno a +18,6°C. La mattina porterà un rapido aumento termico fino a +28,3°C e un incremento della velocità del vento, che raggiungerà 18,2 km/h. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno a +28,7°C, con un’umidità al 42%. Sabato 28 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature che toccheranno i 30°C. Domenica 29 Settembre, si prevede un abbassamento delle temperature a +16,8°C e un aumento della nuvolosità, con venti sostenuti fino a 40,8 km/h.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +18,6°C alle 00:00, che scenderà leggermente a +18°C alle 03:00. La velocità del vento varierà tra 8 km/h e 9 km/h, proveniente principalmente da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 69%, garantendo una sensazione di freschezza. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +28,3°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,8 km/h alle 09:00 e i 18,2 km/h alle 15:00, sempre da Sud. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 34% alle 12:00. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi attorno ai 1012 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai +28,7°C alle 13:00, per poi scendere a +25,9°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento si farà più intenso, con raffiche che raggiungeranno i 19,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 42% alle 16:00.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +20,4°C alle 19:00 e stabilizzandosi attorno ai +19,9°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento si calmerà, con velocità che scenderanno a 7,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +20,1°C alle 00:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo +19,6°C alle 02:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,6 km/h e 6,5 km/h, proveniente da Sud-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +30°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,9 km/h alle 10:00 e i 24,3 km/h alle 11:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 27% alle 12:00. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +29,2°C alle 14:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 29,4 km/h alle 16:00. L’umidità si manterrà attorno al 36%.

Nella sera, le temperature scenderanno a +19,8°C alle 21:00, con un cielo che continuerà a presentare nubi sparse. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando attorno ai 17,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1014 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +16,8°C alle 00:00, che scenderà a +15°C alle 03:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 18,3 km/h e 18,5 km/h, proveniente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno alle 01:00 e mantenendo temperature intorno ai +18,8°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30,5 km/h alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +19,3°C alle 13:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 40,8 km/h alle 14:00. L’umidità si attesterà attorno al 47%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +13,6°C alle 20:00, con un cielo che continuerà a presentare poche nuvole. La velocità del vento rimarrà forte, oscillando attorno ai 39,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1019 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Santeramo in Colle si preannuncia variabile, con un Venerdì sereno e caldo, un Sabato caratterizzato da nubi sparse e temperature elevate, e una Domenica che porterà un abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni, ma è consigliabile prestare attenzione al vento forte previsto per Domenica.

