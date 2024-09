Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santeramo in Colle indicano una settimana con variazioni climatiche significative. Lunedì si prevede pioggia moderata al mattino e leggera al pomeriggio, con cielo nuvoloso. Martedì e mercoledì saranno caratterizzati da cielo sereno e coperto rispettivamente, con temperature in aumento. Giovedì si prevedono cieli coperti. Le temperature si manterranno intorno ai +20-26°C, con venti variabili e umidità che oscillerà tra il 34% e il 84%. Prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +23°C e una percezione di +23,6°C. Il vento soffierà a 14,5km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 29,6km/h. L’umidità sarà del 84% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà sui +23,4°C con una percezione di +24°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 20,2km/h, con raffiche fino a 29,4km/h. Le precipitazioni saranno di 1.03mm con umidità all’82% e pressione atmosferica di 1007hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la pioggia diventerà leggera con copertura nuvolosa al 100%. La temperatura sarà di circa +20,1°C con una percezione di +20,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare a 30,3km/h da Sud, con raffiche fino a 55km/h. Le precipitazioni saranno di 0.4mm con umidità al 76% e pressione atmosferica di 1007hPa.

Sera: In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 47%. La temperatura si manterrà intorno ai +24,4°C con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 15,2km/h, con raffiche fino a 25,1km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1003hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà sereno al 1% con una temperatura di +18,5°C e una percezione di +18°C. Il vento soffierà a 18,4km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 41,1km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1006hPa.

Mattina: La mattina si prevede poche nuvole con copertura al 14%. La temperatura si attesterà sui +18,5°C con una percezione di +18,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 18,9km/h, con raffiche fino a 41,7km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica di 1005hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo al 67%. La temperatura sarà di circa +19,3°C con una percezione di +19°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 15,7km/h, con raffiche fino a 35,7km/h. Le precipitazioni saranno di probabilità 1% con umidità al 65% e pressione atmosferica di 1006hPa.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura del 61%. La temperatura si manterrà intorno ai +19°C con una percezione di +18,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 14,4km/h, con raffiche fino a 33,5km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica di 1005hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà sereno al 1% con una temperatura di +18,7°C e una percezione di +18,6°C. Il vento soffierà a 17,3km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 29,5km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con copertura al 0%. La temperatura si attesterà sui +20,8°C con una percezione di +20,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 16,5km/h, con raffiche fino a 21,6km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con copertura al 0%. La temperatura sarà di circa +26,4°C con una percezione di +26,4°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 10,6km/h, con raffiche fino a 11,9km/h. L’umidità sarà del 34% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: In serata si prevede cielo sereno con una copertura del 0%. La temperatura si manterrà intorno ai +21,7°C con una percezione di +21,6°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 25,2km/h, con raffiche fino a 31,8km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +20,4°C e una percezione di +20,5°C. Il vento soffierà a 13km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 26,5km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con copertura al 0%. La temperatura si attesterà sui +23,1°C con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà da Sud a 17km/h, con raffiche fino a 22,2km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede cielo coperto con copertura al 88%. La temperatura sarà di circa +24,7°C con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 21,2km/h, con raffiche fino a 25,5km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: In serata si prevede cielo coperto con una copertura del 88%. La temperatura si manterrà intorno ai +24,7°C con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 21,2km/h, con raffiche fino a 25,5km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Santeramo in Colle saranno caratterizzati da variazioni climatiche significative, con piogge moderate e cieli parzialmente nuvolosi. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.