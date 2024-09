Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 28 Settembre a Santeramo in Colle si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio e una sera più nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, con picchi che raggiungeranno i 30,2°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il calo delle temperature sarà evidente nel corso della sera, con valori che scenderanno fino a 17,9°C durante la notte.

Nella notte, le condizioni meteo saranno favorevoli, con un cielo sereno che garantirà una temperatura di circa 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 2%, e il vento soffierà leggermente da sud-ovest a una velocità di 6,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71%, creando un’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 22,6°C alle 07:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, permettendo al sole di splendere senza ostacoli.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 95% entro le 14:00. Le temperature si manterranno elevate, con un picco di 30,2°C alle 12:00. Tuttavia, il calo delle temperature inizierà a farsi sentire, con valori che scenderanno a 23,5°C alle 17:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 25 km/h e raffiche fino a 37,2 km/h.

La sera porterà cieli coperti e temperature in ulteriore diminuzione. Alle 19:00, la temperatura sarà di 21°C, mentre alle 22:00 scenderà a 18,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 95%, e il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che si attesteranno intorno ai 23,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Santeramo in Colle indicano un sabato caratterizzato da un inizio di giornata sereno e caldo, seguito da un pomeriggio nuvoloso e un abbassamento delle temperature in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore calo delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° Assenti 5.7 SO max 7.1 Libeccio 69 % 1011 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 5.1 SSO max 5.6 Libeccio 67 % 1011 hPa 7 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 8.9 SSO max 11.8 Libeccio 52 % 1011 hPa 10 cielo sereno +27.7° perc. +27° Assenti 15.4 SSO max 19.9 Libeccio 33 % 1011 hPa 13 cielo coperto +30° perc. +28.6° Assenti 15.7 OSO max 25.4 Libeccio 28 % 1009 hPa 16 nubi sparse +25.9° perc. +25.7° Assenti 24.1 O max 28.9 Ponente 44 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +20.5° Assenti 21.6 O max 38.6 Ponente 50 % 1013 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +17.7° Assenti 23.1 O max 39.4 Ponente 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:35

