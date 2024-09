Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’82% durante la notte, con temperature intorno ai 15,8°C. La mattina, il cielo rimarrà coperto, raggiungendo il 90% di copertura, mentre nel pomeriggio si prevede una copertura nuvolosa del 99% e temperature massime di 19,3°C. Martedì 17 Settembre, il cielo sarà completamente coperto con possibilità di piogge leggere e temperature attorno ai 15°C. Mercoledì 18 Settembre segnerà un cambiamento, con cieli sereni e temperature in aumento fino a 22,8°C. Giovedì 19 Settembre, il clima rimarrà stabile e soleggiato.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 82%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 15,2°C. La velocità del vento sarà di 10,8 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 21,8 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità si manterrà al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che salirà fino al 90%. La temperatura salirà a 16,4°C, con una temperatura percepita di 15,7°C. Il vento aumenterà leggermente in velocità, raggiungendo i 18,9 km/h e mantenendo la direzione Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà al 63% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1012 hPa. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura scenderà a 19,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di 18,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 20,2 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 39% e la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura scenderà ulteriormente a 15,9°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. La velocità del vento diminuirà a 9 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità aumenterà al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa. Anche in questa fascia oraria non si registreranno piogge.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, il meteo presenterà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15°C. La velocità del vento sarà di 10 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14 km/h. L’umidità si manterrà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa. Si registrerà una probabilità di pioggia del 7%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si prevederanno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 15,4°C, con una temperatura percepita di 14,7°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h proveniente da Est-Nord Est. L’umidità aumenterà al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa. Si prevederanno precipitazioni di 0,1 mm.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,5 km/h da Est. L’umidità si manterrà alta al 86% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa. Si prevederanno ulteriori piogge leggere.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura scenderà a 14,3°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento diminuirà a 6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 92% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Non si registreranno precipitazioni significative.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 13,6°C. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 90% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 13%. La temperatura salirà a 16,9°C, con una temperatura percepita di 16,6°C. La velocità del vento aumenterà a 7,8 km/h proveniente da Sud. L’umidità scenderà al 75% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 12%. La temperatura raggiungerà i 22,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 22,4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,3 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 46% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. La temperatura scenderà a 18°C, con una temperatura percepita di 17,9°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Non si registreranno piogge.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,2°C. La velocità del vento sarà di 8,8 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 80% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Si registrerà una probabilità di pioggia del 48%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,5°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura raggiungerà i 19,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 19,4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7,6 km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura scenderà a 18,6°C, con una temperatura percepita di 18,1°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h proveniente da Nord. L’umidità aumenterà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si registreranno piogge.

In conclusione, i prossimi giorni a Santeramo in Colle presenteranno un inizio di settimana caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso, con un miglioramento atteso a partire da Mercoledì, quando si prevede un aumento delle temperature e cieli sereni. Giovedì si confermerà un clima stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto.

